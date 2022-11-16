Rekor tazeledi! Gram altın tüm zamanların en yüksek zirvesinde

Aralık 2021'de gördüğü seviyeden sonra en yüksek seviyeye ulaşan gram altın fiyatı bin 68 liraya kadar geldi.

Uzun süredir düşüşte olan altın yükselişe geçti. Ons altının bin 786 dolar seviyesine yükselmesiyle gram altın bin 68 liraya yükselerek rekor tazeledi.

Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, 15 Kasım Salı sabah saatlerinde bin 55 liradan satılıyordu.

Gram altın, 20 Aralık 2021'deki gördüğü seviyeyi geçerek rekor tazeledi. Gram altın fiyatındaki yükselişte ons altının 3 ayın en yüksek seviyesine çıkması etkili olurken, Kasım ayında yüzde 10 yükselişle 967 TL'den 1068 TL'ye tırmandı.

Rekor sonrası çeyrek altın 1759 liraya, yarım altın 3 bin 523 liraya, tam altın 7 bin 15 liraya kadar yükseldi.