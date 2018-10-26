Rekor kırıp hedef büyüttü

Sonuçları değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Bu tablo dijital iş modelimizle istikrarlı büyümeye devam ettiğimizin kanıtı. İlk dokuz ayda gerçekleşen güçlü performansımızı esas alarak, 2018 yılı için gelir büyümesi ve FAVÖK marjı hedeflerimizi sırasıyla, yüzde 20-22 ve yüzde 39-41 olarak yukarı yönlü güncelliyoruz” dedi.

Kaan Terzioğlu, şu mesajları verdi:

Turkcell Grubu olarak son 3,5 yılda oluşturduğumuz iş modeli, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde de makroekonomik dengelerin zorlu testinden başarıyla geçti. Son çeyrekte elde ettiğimiz sonuçlar sadece Turkcell’in değil Türkiye’nin gücünü göstermesi açısından da çok önemli.

Nasıl kazandı?

Dijital servisleri indirme sayısı 130 milyona ulaştı. 4.5G’li müşterilerin aylık ortalama veri kullanımı bu çeyrekte 7 GB olarak gerçekleşti.

Son çeyrekte 191 bin faturalı mobil müşteri kazanarak, faturalı müşteri sayısını 19 milyona yükseltti. Turkcell’in toplam mobil müşteri sayısı ise 34,9 milyona ulaştı.

1440 stratejisi doğrultusunda ses ve data hizmetlerinin yanı sıra dijital servislere de odaklanan Turkcell’in mobil müşterilerinin ses, data ve en az bir temel dijital servisi aktif olarak kullanma oranı yıllık bazda 13,5 yüzde puan artarak yüzde 64’e yükseldi. 3. çeyrekte Turkcell fiber müşteri sayısı 43 bin artarak 1,3 milyonu geçti.

Müşterilerin arama yapmak dahil tüm iletişim ihtiyaçlarını dijital servisler ve mobil internetle karşılayabilen Lifecell’de müşteri sayısı ikiye katlandı. Ekim ayı itibarıyla Lifecell müşteri sayısı 1,6 milyona ulaştı.

Turkcell dijital servislerin indirilme rakamı, bu çeyrekteki ivmeyle birlikte 130 milyona ulaştı. Üç yıl içinde bu rakamı 1 milyar indirme sayısına çıkarmayı hedefleyen Turkcell, bu servisleri zenginleştirmek ve genişletmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çeyrekte BiP, 30,3 milyon indirilme ve 9,7 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

Dijital servislere olan talep artıyor

Turkcell’in dijital müzik platformu fizy üzerinden bu çeyrekte 36 canlı konser yayınlandı. Aynı dönemde dinlenen şarkı sayısı günde ortalama 7,8 milyonu geçti.

Dijital yayın platformu Dergilik’te yılın ilk 9 ayında toplam 43 milyon dergi ve gazete okundu; platformun kullanıcı sayısı 13 milyona ulaştı.

Türkiye’nin arama motoru Yaani de büyümesini sürdürüyor. Bugüne kadar 6,5 milyon kez indirilen Yaani üzerinde günde ortalama 1,8 milyon arama gerçekleştiriliyor.

“Hızlı Giriş” ile dijital yaşam kolay ve güvenli

“Hızlı Giriş” uygulaması 12,2 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı. Hızlı Giriş ile dijital deneyimi kolay ve güvenli hale getiren Turkcell, Türkiye’nin dijital kimlik doğrulama konusunda GSMA (Dünya Mobil Operatörler Birliği) tarafından belirlenen ticari sürdürülebilirlik kriterlerini sunan ilk ülke olmasını da sağladı.