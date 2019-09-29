Rekor kırılan Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın hasılatı dudak uçuklattı
Dün seyirci rekorunun kırıldığı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı kırmızılı kulüp 11 milyon lira gelir elde etti.29 Eylül 2019 Pazar 14:05
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisinde kasasını doldurdu. Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılı takım dev derbi öncesi kulüp mağazasındaki ürün satışından 5 milyon liralık önemli bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılı kulüp, bilet ve loca satışlarından ise 6 milyon lira gelir elde ederek toplamda 11 milyon lirayı kasasına koydu.
Seyirci rekoru kırıldı
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan dev derbiyi 51 bin 663 biletli taraftar izledi. Bu seyirci sayısı Galatasaray'ın ev sahipliği yaptığı Türk Telekom Stadı'ndaki en yüksek seyirci sayısı olarak kayıtlara geçti.
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