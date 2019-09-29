Rekor kırılan Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın hasılatı dudak uçuklattı

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisinde kasasını doldurdu. Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılı takım dev derbi öncesi kulüp mağazasındaki ürün satışından 5 milyon liralık önemli bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılı kulüp, bilet ve loca satışlarından ise 6 milyon lira gelir elde ederek toplamda 11 milyon lirayı kasasına koydu.

Seyirci rekoru kırıldı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan dev derbiyi 51 bin 663 biletli taraftar izledi. Bu seyirci sayısı Galatasaray'ın ev sahipliği yaptığı Türk Telekom Stadı'ndaki en yüksek seyirci sayısı olarak kayıtlara geçti.