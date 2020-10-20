  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rekor fiyattan satışa çıkarıldı! Üzerindeki ayet dikkat çekiyor
Dünya

Rekor fiyattan satışa çıkarıldı! Üzerindeki ayet dikkat çekiyor

İngiltere'de bulunan bir müzayede şirketi, Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan 540 yıllık İznik çinisi çömleğini 840 bin TL'den satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:21:00 -
Rekor fiyattan satışa çıkarıldı! Üzerindeki ayet dikkat çekiyor

İngiltere’nin başkenti Londra merkezli müzayede evi Sotheby’s Erken Osmanlı Dönemine ait 540 yıllık İznik çinisi çömleği dudak uçuklatan fiyatla açık artırmaya çıkardı.

Daha önce Osmanlı Dönemine ait eserlerle düzenlediği açık arttırmalarla bilinen ünlü müzayede evi Sotheby’s bu sefer 1480’li yıllarda yapılan İznik çinisi çömleğe 180 ile 220 bin sterlin (1 milyon 840 bin TL-2 milyon 250 bin TL) arası fiyat biçti.

Saff suresi yer alıyor

7 gün sonra başlayacak canlı müzayedede satılacak çömlek askılı süslemenin Fatih Sultan Mehmet döneminde yapıldığı belirtilirken, eserin üzerinde Saff suresinin 13’üncü ayeti bulunuyor.

Saff suresinin 13 ayeti şöyle:

Seveceğiniz bir şey daha var: Allah'tan bir zafer ve yakın bir fetih... Mü'minleri müjdele.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Buğra Kavuncu'nun olduğu karelerle akılda deli sorular!
Siyaset

Buğra Kavuncu'nun olduğu karelerle akılda deli sorular!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın katıldığı televizyon kanalında İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ve Mera..
20.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

20.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
ABD'ye F-35 misillemesi
Dünya

ABD'ye F-35 misillemesi

ABD ile Çin arasında ticaret savaşları sürerken Pekin yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay