Reklamı var metrosu yok

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

İBB bütçesini hizmete değil reklama harcayan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun “Dünyada aynı anda 10 metro yapan tek şehir” pankartlarıyla donattığı metro sahalarında in cin top oynuyor. Çevresi İmamoğlu reklamıyla donatılan Kaynarca-Pendik-Tuzla metro inşaat alanında reklam panolarının arkasını görüntüleyen vatandaşlar, bölgeye kazma dahi vurulmadığını ve her yerin ayrık otlarla çevrelendiği manzarasıyla karşılaştı. Medyaya yansıyan görüntüler, 2022 bütçesinde reklama 849 milyon TL ayıran İBB Başkanı İmamoğlu’nun icraatta beceriksiz, reklamda şovmen vasfını bir kez daha gözler önüne serdi.

Hani 1 ayda başlayacaktı?

Kaynarca-Tuzla metrosunda çalışmaların durduğu daha önce de gündeme gelmiş, İBB hattın yapım işlerine bir ay içerisinde yeniden başlanacağını iddia etmişti. 30 Eylül 2022 tarihinde yeni yüklenici firma ile anlaşma imzalandığını duyuran İBB, aradan 1 aydan fazla zaman geçmesine rağmen uyumaya devam ediyor.

Metro karnesi sıfır

Kaynarca-Tuzla metrosunda iş değil reklam yapan İmamoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu ile Başakşehir-Kayaşehir Metrosunu da yapamayıp Ulaştırma Bakanlığı’na devretmişti. İmamoğlu İBB’si; AK Parti döneminde başlatılan Sancaktepe-Yenidoğan Metro, Yenikapı-Sefaköy Metro, Kirazlı-Halkalı Metro hatlarının inşaatını sürdüremeyip durdurdu. Projesi, izinleri ve finansmanı hazır olan Kağıthane-İstinye Metrosu’na kazma bile vurulamadı.

Ekrem yatıyor bakanlık çalışıyor!

Milyonlarca İstanbullu’yu İmamoğlu’nun beceriksizliğine terk etmeyen Ulaştırma Bakanlığı ise İstanbul’da projelendirdiği 7 raylı sistem projesindeki çalışmaları büyük ölçüde nihayetlendirdi.

Ulaştırma Bakanlığı, İBB’nin yapamadığı Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı’nı tamamlarken; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı, Halkalı-İstanbul Havalimanı, Bakırköy-Kirazlı, Başakşehir-Kayaşehir, Altunizade-Çamlıca, Sirkeci-Kazlıçeşme metro ve raylı sistem hatlarındaki çalışmalarını 7/24 saat sürdürüyor.

Paralar müzayedeye!

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşa hizmet etmek için kullanması gereken parayı İngilizlere akıtıyor. Müzayedelerin yakın takipçisi olan Ekrem İmamoğlu, bu kez de Fatih Sultan Mehmet’in ‘Bizans İmparatoru” olarak resmedildiği madalyona 858 bin lira saydı. İmamoğlu, Venedikli ressam Gentile Bellini’ye ait Fatih Sultan Mehmet tablosu için de 6 milyon 500 bin liraya para harcamıştı.