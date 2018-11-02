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Reklamcıya, satıcıya aldanıp soyulmayın!

Çamaşır makineleri için kireç sökücü gerçekten gerekli mi? Hiç düşündünüz mü?

02 Kasım 2018 Cuma 16:02
Reklamcıya, satıcıya aldanıp soyulmayın!

Tüketici internette içini döküyor ve diyor ki: “Yıllar boyu hep kendi kendime sormuştum madem.... yada başka marka kireç sökücüler bu kadar etkili söküyor ve çamaşır makinesinin ömrünü uzatıyor; o zaman, neden bu kadar reklam yapma ihtiyacı duyuyorlar çünkü reklam parası öyle az bir para değil!

Ve bir gün bu gerçeği gördüm: çamaşır makinesinin ömrü ortalama 10 yılmış ve 10 yıl boyunca hiç.... kullanılmasa bile kireçlenme çok az yaparmış. Yani dünya kadar para dökmeye gerek yokmuş! Bunu bir beyaz eşya servisi arkadaşım söyledi. Boşuna para verme, zaten kullansan da kullanmasan da bir makinenin ömrü 10 yıl, dedi”

Kaliteli nice çamaşır makinesinin ömrü çok daha uzun olabiliyor. Kaldı ki, makinenin ısıtıcısı kireçlense bile, yenisini taktırabilirsiniz. Ona vereceğiniz para, o tarihe kadar kireç sökücülere döktüğünüz paranın yanında devede kulak kalacaktır.

Bu “aldatılmaya karşı uyanış” dalga dalga tüketici arasında yayılmaya başlayınca şimdi reklam fırıldakları dönmeye başladı. Makinenizin bozulmasıyla ürkütülmeniz yeterli olmadı, ek öcüler icad edilmiş vaziyette. Makine bozuluyor. Suları dışarı fışkırtıyor. Beton evin tabanı berbat oluyor. Nedense banyodaki makine tahta parke zemin üzerine basıyor köpük köpük suyu. Tabii parkeler perişan. Hepsi yerlerinden yamularak kalkıyor.

Dehşete düşürülmeniz bununla bitmiyor. Siz misiniz kireç sökücü kullanmayan; hadi komşunuzla papaz olun da görün gününüzü.. Sular alt kat komşunuzun tavanını duvarını berbat ediyor..

Hani biraz daha hızlarını alamazlarsa, apartmanda kavga patlak verdirilecek, kimini hastaneye götürülürken, kimini karakollarda sürünürken izlemeye başlayacağız.

Sebep? “Kireç sökücü kullanmadınız! Kireç sökücü kullanın, bu kâbusu yaşamayın!”

Gözü dönmüş, kontrolden çıkmış birilerinin elinde reklamcılık sektörü ne hallere geldi!

Sadece 18 lira

İşte şu rezistans kireçlendi ve bozuldu diyelim. Fiyatı 15 lira. Servisi çağırın gelip taksın. Toplam size 30 liraya mâl olur. Kiloluk bir kireç çözücü ortalama 18 lira. Yıllık 180 lira harcarsınız. Bir yeni süper makine parası!

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 16:02
  1. kireç sökücü
  2. çamaşır makinesi
  3. rezistans

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