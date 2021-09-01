Reklam sektörü yeni bir platform kazandı: Effie studıo

Effie Studio’da reklamverenlerin, reklam ajanslarının, medya ajanslarının, araştırma şirketlerinin ve PR ajanslarının Effie Ödülü kazanmış kampanyalarının ortaya çıkışları, başarıları, kampanya sürecinde karşılaştıkları zorluklar hakkında kısa ve doyurucu sohbetler bulunuyor.

Moderatörlüğünü Yalçın Pembecioğlu’nun üstlendiği Effie Studio’da, ödüllü kampanyaların yaratıcıları, markaları, katkıda bulunanları ile yapılan sohbetler video içeriklerle sektörle paylaşılıyor.

Sektör içi iletişimi güçlendirecek

Effie Studio; düzenli ve sürekli içeriklerle pazarlama ve reklam sektörü profesyonelleri için bir eğitim platformu olarak tasarlandı.

Sektör paydaşlarının yer aldığı bu videolar sayesinde hem sektör içi iletişim güçlenecek hem de sektörü oluşturan reklamverenler, reklam ajansları, medya ajansları, PR ajansları, araştırma şirketleri kurum ve kişisel başarılarını anlatma imkanı bulmuş olacaklar.

Effie Studio’da 8 video yayında

Şu ana kadar çekilen ve Effie Studio’nun YouTube kanalında yer alan 8 videonun 6’sı ödüllü işlerin reklamveren ve ajans yetkilileriyle anlatıldığı içerikler iken; 2’si ise Effie’de araştırmanın ve datanın önemini vurgulamak ve araştırma hakkında detaylı bilgi vermek adına İpsos ve Thinkneuro uzmanlarıyla çekildi. Effie Studio’da her yılın kazanan kampanyalarıyla video içerikleri üretilmeye devam edecek.

Effie Studio YouTube Kanalı’na ulaşmak için:

YouTube

Önümüzdeki dönemlerde Effie Studio’da, Effie kazanan vakalara ek olarak yeni eğitici içerikler hazırlanması, canlı yayınlar ve online-offline hibrit etkinlikler de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Effie Hakkında:

Effie, dünya çapında 55 ülkede, EACA’e (European Association of Communciation Agencies) üye Reklam Ajansları Dernekleri ve Reklamveren Dernekleri tarafından ortak olarak düzenlenen dünyanın en prestijli pazarlama ve reklam etkinliği yarışması.

Effie Türkiye ise Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği tarafından, American Marketing Association (A.M.A.) ve Effie Worldwide Inc.’ten alınan lisansla 2005’ten beri düzenleniyor. 2013 yılına kadar 2 yılda bir düzenlenen yarışma, 2014 itibariyle her sene gerçekleştiriliyor. Effie Türkiye, ulusal ölçekte ve belli bir dönemde üretilen işleri değerlendiriyor. Yarışmanın sonuçları küresel bir endekse etki ediyor, lokalle sınırlı kalmıyor. Effie Effectiveness Index holdingler, markalar ve ajansların yıllık performansını küresel ölçekte sıralıyor.

Ayrıntılı bilgi için:

C-Line İletişim / 0212 243 1153