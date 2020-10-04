Reklam panolarında geçmeye başladı! Azerbaycan'daki Türkiye detayı olay oldu

Azerbaycan-Ermenistan çatışması devam ederken kardeş ülke, cephe hattında önemli noktaları ele geçirdi.

Ermenistan cephesinde ağır kayıplar yaşanırken bölgede Türk SİHA’larının başarısı gündemden düşmüyor

Azerbaycan’da Ermenistan’a ait olan ve imha edilen zırhlı araç, füze sistemi ve S-300’lerin görüntüleri yayınlanıyor.

Ülkenin çeşitli noktalarında ve özellikle Bakü’deki reklam panoları harekattan görüntüleri yayınlamaya başladı.

Uygulama Azerbaycanlı vatandaşlar tarafından büyük destek gördü.

Görüntülerde Türk yapımı SİHA’ların Ermenistan’a ait zırhlıları imha ettiği görülüyor.

Ermenistan cephesinde büyük kayıp

Dağlık Karabağ’da altı gündür süren çatışmalarda, Ermenistan’a ait 230 tank ve zırhlı aracı, 250 top ve füze sistemi, 38 hava savunma sistemi, 10 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 7 mühimmat deposu, 130’dan fazla askeri kamyon ve aracı, bir S-300 sistemi tamamen yok edildi.