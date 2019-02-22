Reklam linkini tıkladı, hayatı karardı

HABER MERKEZİ

Yüksek faiz ve kısa yoldan kazanç uğruna absürt kampanyalara imza atan ve müşteri çekmeye çalışan bankalar, birçok mağduriyetin de oluşmasına neden oluyor. Özellikle sosyal medyaya verilen reklamlar, güvenilir olmaması ve taklit edilebilir olması nedeniyle vatandaşların kolay bir şekilde dolandırılmasının önünü açıyor.

Kampanya reklamının uzantısına tıklayan vatandaşların bilgileri kötü niyetli kişilerin eline geçiyor. twitter’da QNB Finansbank’ın reklamını taklit eden dolandırıcılar M.D isimli bir vatandaşı, 60 bin lira dolandırdılar.

Yaşadığı mağduriyeti gazetemiz Akit’e anlatan M.D, “18 Şubat’ta Twitter’da QNB Finansbak’ın zannederek reklamına tıkladım. Beni internet bankacılığına yönlendirdi. Orada kendi internet bankacılığı şifremi girdim. ‘0850 551 84 55’ numaralı telefondan aranarak, İnternet Bankacılığıma Ukrayna üzerinden giriş yapıldığını söyledi. Akabinde cep telefonuma gelen kısa mesajları istedi. Bende gelen şifreleri hattın ucundaki kişiye söyledim. Telefonumu kapattıktan beş dakika sonra internet bankacılığıma girdiğimde, kredi kartımdan 24.000 TL’lik alışveriş ile 32.000 TL’lik de kredi çekildiğini öğrendim” dedi.

M.D yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için savcılığa başvurdu.