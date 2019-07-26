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Rekabet ve eğlence Kapıkaya Survivorda

Samsun’un Bafra ilçesinindünyaya açılan penceresi olarak değerlendirilen Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nde, heyecan ve eğlence sadece katılan sporcularla sınırlı değil.

26 Temmuz 2019 Cuma 21:03
Rekabet ve eğlence Kapıkaya Survivorda

Samsun’un Bafra ilçesinindünyaya açılan penceresi olarak değerlendirilen Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nde, heyecan ve eğlence sadece katılan sporcularla sınırlı değil.


Üçüncüsü gerçekleşen festivalde, her yaştan ziyaretçilerin eğlenebilmesi için her detay düşünülmüş durumda. Spor alanında yapılan değişik sportif etkinlere vatandaşların ilgisi üst düzeyde. İkinci gün yaşanan mini futbol, voleybol, badminton, masa tenisi, okçuluk, dart yarışmalarının ardından, üçüncü gün ise festivalde bir ilk olarak survivor rekabeti ve heyecanı yaşandı.


Düzenlenenbisiklet yarışı startı Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından verildi. Toplam 25 bisikletçinin katıldığı yarış tamamı tırmanmadan oluşan parkurda gerçekleşti.


3 kategoriden oluşan ve 8 kilometrelik parkurda yapılan yarışlar sonucunda; elit erkek kategorisinde Hamza Şahinkaya, elit bayan kategorisinde Şeyma Çatır, 18 yaş altı erkek kategorisinde Ufuk Baki Taş birinci oldu.


Kapıkayafest’te tırmanış yarışması olması açısından bir ilk olan organizasyonda, zorlu parkura rağmen sporcuların ortaya koyduğu rekabet dikkat çekiciydi.


Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Kapıkayafest bünyesinde böylesi bir yarış düzenlemek kolay değil. Bisiklet Federasyonumuz ve İl Temsilcimiz Tarık Torun’a destek ve katkıları için teşekkür ediyorum. İlerleyen yıllarda daha büyük organizasyonları hayata geçirmek hedefindeyiz. Bölgenin böyle bir potansiyeli olduğunu biliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 21:03
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