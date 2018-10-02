THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Rekabet Kurumu'ndan iki elektrik perakende şirketine ceza

Rekabet Kurulunca enerji şirketlerine yönelik yürütülen soruşturmada, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ile Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ'ye idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

02 Ekim 2018 Salı 18:37
Rekabet Kurumu'ndan iki elektrik perakende şirketine ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bereket Enerji Grubu AŞ, Gediz Enerji Yatırımları AŞ, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, ADM Elektrik Dağıtım AŞ, Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ ve GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'nin çeşitli eylem ve davranışlarla bağımsız tedarikçilerin faaliyetlerini zorlaştırmak, tüketicilerin kendi tedarikçisini seçme hakkını engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Dosyanın müzakeresi sonucunda, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ'ye, 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiklerine gerekçesiyle idari para cezası verilmesine karar verildi. Bu kapsamda, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ'ye 19 milyon 433 bin 652,71 lira, Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ'ye ise 25 milyon 696 bin 400,76 lira para cezası verildi. Adı geçen diğer şirketlere ise idari para cezası verilmesine yer olmadığı kararlaştırıldı.

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 18:37
  1. Rekabet Kurumu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çınar ağacının yaprağı çok faydalı
    1. Çınar ağacının yaprağı çok faydalı
    2. Düğün merasimlerimiz ne kadar İslami?
    3. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    4. İsrail'den Suriye hamlesi!..
    5. Zehirlenmelere dikkat!
    6. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    7. Mevlüt Uysal: Kültür ve sanatta da..
    8. Meme kanseri 25 milyon kadını tehdit..
    9. “Kardeş istiyor musun?” yanlış bir soru
    10. Macron istifa eden bakanla ilgili..
    11. Evlilikte eşlerin birbirine üstünlük..
    12. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    13. Üzüm çekirdeğinin inanılmaz faydaları
    14. Eşini 49 yerinden bıçaklayan cani..
    15. Tunus'tan Temimi'ye büyük onur!
    16. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yolları..
    17. Endişeler gereksiz
    18. Terör devleti İsrail'de bakanlar..
    19. Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane..
    20. İşte kanser hastasının en önemli..
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek