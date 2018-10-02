Rekabet Kurumu'ndan iki elektrik perakende şirketine ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bereket Enerji Grubu AŞ, Gediz Enerji Yatırımları AŞ, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, ADM Elektrik Dağıtım AŞ, Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ ve GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'nin çeşitli eylem ve davranışlarla bağımsız tedarikçilerin faaliyetlerini zorlaştırmak, tüketicilerin kendi tedarikçisini seçme hakkını engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Dosyanın müzakeresi sonucunda, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ'ye, 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiklerine gerekçesiyle idari para cezası verilmesine karar verildi. Bu kapsamda, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ'ye 19 milyon 433 bin 652,71 lira, Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ'ye ise 25 milyon 696 bin 400,76 lira para cezası verildi. Adı geçen diğer şirketlere ise idari para cezası verilmesine yer olmadığı kararlaştırıldı.