Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında soruşturma açıldığı belirtildi. IHAAW163208-EKO/04-03-2019- Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

IHAAW163208-EKO/04-03-2019- Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.04.03.2019 16:32:08TSINNNN

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