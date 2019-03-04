Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.
IHAAW163208-EKO/04-03-2019- Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.04 Mart 2019 Pazartesi 16:37
IHAAW163208-EKO/04-03-2019- Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.04.03.2019 16:32:08TSINNNN
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