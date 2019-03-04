0553 313 94 23

Rekabet Kurumu tarafından "Fuarcılık Sektör Araştırması" tamamlandı

Rekabet Kurumunun Türkiye fuarcılık sektöründeki rekabet sorunlarına yönelik hazırladığı "Fuarcılık Sektör Araştırması"nın raporu 6 Mart'ta kamuoyuna açıklanacak.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:46
Rekabet Kurumu tarafından "Fuarcılık Sektör Araştırması" tamamlandı

Rekabet Kurumunun Türkiye fuarcılık sektöründeki rekabet sorunlarına yönelik hazırladığı "Fuarcılık Sektör Araştırması"nın raporu 6 Mart'ta kamuoyuna açıklanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, kurumun, fuarcılık sektöründeki rekabet sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla Nisan 2017'de başlattığı araştırma kapsamında, 2005-2017 döneminde düzenlenen 5 bin 276 fuara ilişkin bilgilerin analizi yapıldı. İlgili kamu kurumlarıyla sektörde faaliyet gösteren şirketlerden ve bunların birliklerinden sektöre yönelik görüşler alındı.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Fuarcılık Sektör Araştırması Raporu hazırlandı. Rapor kapsamında, sektörde faaliyet gösteren teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin kararlarının ve davranışlarının belirlenmesinde, ülkenin fuarcılık politikasının oluşturulmasında rekabetçi bir bakış açısının sağlanmasına yönelik önerilere de yer verildi.

Rekabet Kurumunun rekabet savunuculuğu faaliyetleri çerçevesinde hazırlanan Fuarcılık Sektör Araştırması Raporu'nun, 6 Mart Çarşamba günü İstanbul Ticaret Odasında (İTO) düzenlenecek toplantıda kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ile Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak'ın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İTO ve fuarcılık sektörü yetkilileri de katılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:46
  1. İstanbul
  2. fuarcılık sektör araştırması
  3. Ömer Torlak
  4. Rekabet Kurumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden Medical Park İzmir’e teşekkür
    1. İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden Medical..
    2. Lösemi hastaları Lösante Hastanesi’nin..
    3. TKDK’dan 1,5 milyar TL hibe desteği
    4. AK Partililer’in Elbeyli’ye çıkarma..
    5. Parkta bir genci 14 bıçak darbesi ile..
    6. Tatilciler, fotoğraf çekmek için buz..
    7. EGİAD iyilik için koştu, dereceye girdi
    8. Beşiktaş'ın santrforları deplasmanda..
    9. Serkan Reçber'den şampiyonluk..
    10. Yangın çıkan pansiyon kullanılamaz..
    11. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019..
    12. "Kudüs işgal altındayken ben nasıl..
    13. Bursaspor galibiyet hasretine son verdi
    14. İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan..
    15. Deposu yandı, alevler arasından canını..
    16. Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için..
    17. Avrupa borsaları haftaya nasıl başladı?
    18. ABD tutuklu Velid için harekete geçti
    19. Mersin, en fazla boşanma yaşanan..
    20. Güney Afrika’ya Vanlı Cumhurbaşkanı..
    21. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı..
    22. AK Parti Mardin gençliği her ilçede..
    23. Iğdır’da seçim güvenliği toplantısı
    24. Bekçilerin şüphelendiği 2 kişinin..
    25. Terör devleti İsrail askerleri 24..
    26. DSP'den CHP'ye sert cevap: Ta kendileri!
    27. Çocuklarda dikkat dağınıklığı ve..
    28. 50 yıllık mayadan kefir üretiyor
    29. Yeni santrforlar, Galatasaray'ın..
    30. Kayıp olarak aradığı oğlunu..
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    68 yaşındaki teyzeyi hastaneler kabul etmiyor! "Ölürsem cenazemi vermeyeceklerini söylediler"
    68 yaşındaki teyzeyi hastaneler kabul etmiyor! "Ölürsem cenazemi vermeyeceklerini söylediler"