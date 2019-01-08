Rekabet Kurumu, Google için harekete geçti!

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Google'ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak, teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ciddi ve yeterli bulgular

Kurul, söz konusu bulguları ciddi ve yeterli bularak, ilgili kurumlar hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.