Rekabet Kurumu Başkanı Torlak'tan önemli açıklamalar

Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olan Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, kurumun görev alanına ve çalışmalarına ilişkin soruları yanıtlıyor, gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyor.

Torlak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

- Kurulca 21 yılda yaklaşık 7 bin karar alınmıştır, verilen idari para cezası tutarı ise 3,5 milyar liradır.

- Fiyat artışları konusunda 7-8 sektörde rekabet ihlali olup olmadığına yönelik araştırmalarımız devam ediyor.

(Devam ediyor...)