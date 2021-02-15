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Teknoloji Rekabet Kurulu'ndan WhatsApp kararı
Teknoloji

Rekabet Kurulu'ndan WhatsApp kararı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik sözleşme kararı sonrası Rekabet Kurulu'ndan yeni bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 12:30:00 -
Rekabet Kurulu'ndan WhatsApp kararı

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararı uzun bir süre gündemden düşmemişti. Rekabet Kurulu da WhatsApp'ın çatı şirketi Facebook ve WhatsApp hakkında geçen ay soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında önemli bir karar alındı.

 Rekabet Kurulu'ndan flaş karar

Rekabet Kurulu, Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi şeklinde geçici tedbir alınmasına karar verdi.

WhatsApp ise yeni gizlilik sözleşmesi kararında geri adım atmış,  8 Şubat'ta hayata geçecek yeni şartları 15 Mayıs'a ertelemişti.

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