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Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan Sahibinden'e soruşturma!
Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Sahibinden'e soruşturma!

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 21:53:00 -
Rekabet Kurulu'ndan Sahibinden'e soruşturma!

Rekabet Kurumu, sahibinden.com'a çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik çalışma başlattı.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yürütülmekte olan bir önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.09.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında 21-46/655-M sayılı karar ile re'sen soruşturma açılmasına karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, şu ifadeler kullanıldı:

"Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz".

 

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