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Ekonomi Rekabet Kurulu’ndan önemli kararlar
Ekonomi

Rekabet Kurulu’ndan önemli kararlar

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan kurul kararlarına göre Azertelecom Int. LLC ile Socar Turkey Enerji AŞ arasında bir ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 16:59:00 -
Rekabet Kurulu’ndan önemli kararlar

lucian Company LP’nin ortak kontrolünün Tahoe Topco, Inc aracılığıyla The Blackstone Group, Inc. ve Vista Equity Partners Management, LLC tarafından devralınması işlemine izin verildi. Campaign Parent, LLC’nin ve dolayısıyla bünyesindeki Simpli.fi Holdings, Inc. ve The Advantage Software Company, LLC’nin ortak kontrolünün dolaylı olarak The Blackstone Group, Inc. tarafından devralınması işlemine onay verilmesi kararlaştırıldı. Lydall, Inc.’in tek kontrolünün Unifrax Holding Co. aracılığıyla Clearlake Capital Group, L.P. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu. Epsilon Kompozit Teknoloji ve Savunma Sanayi AŞ’nin hisselerini temsil eden payların bir kısmının devralınması yoluyla ortak kontrolünün Akkök Holding AŞ, A.R.D Holding AŞ ve NDÇ Holding AŞ ve Epsilon Havacılık Uzay ve Savunma Sanayi Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin ise izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

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