  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Halk TV'de Bakan Soylu için skandal ifadeler: İçeride görme ihtimalimiz olabilir!

Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Türkan Saylan'ın din nefreti mirasına sıkı sıkıya sarıldı!

Bir JÖH'ün cephede yaşadığı tüyler ürperten anısı!

Yine zina, yine vahşet! Yeni doğan bebeği 5. kattan aşağıya attı!

Kemalistler rahatını bozmadı, CHP'li Tunç Soyer'in '10 Kasım' dramı! Kimse gelmeyince 'çok acil' koduyla talimat verdi

Ali Babacan'ın "Londra Sermayesi" açıklamasını hatırlatan Arseven'den zor soru!

Yakından incelemek isteyenler dikkat! TOGG'un ilk deneyim merkezi İstanbul'da açıldı!

Kuduz olan küçük Mustafa, hayatını kaybetti! Sosyal medya ayağa kalktı! Hükümet, bakanlar, valilik ve belediye kamuoyundaki infiale hala sessiz!

"Harf İnkılabı" tartışması! Mustafa Kemal'in gazetesi bakın ne demişti
Gündem Rekabet Kurulu'ndan 6 kozmetik firmasına soruşturma!
Gündem

Rekabet Kurulu'ndan 6 kozmetik firmasına soruşturma!

Rekabet Kurulu'ndan 6 kozmetik firmasına soruşturma açıldı! Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren (Dermokozmetik) firmalara soruşturma açılmasına karar verdi. Faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 10:49:00 - 2022-11-10 11:23:33
Rekabet Kurulu'ndan 6 kozmetik firmasına soruşturma!

Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, 20 Ekim'de gerçekleştirilen toplantıda, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründen 4 firma hakkındaki ürünlerinin satış fiyatlarını yeniden tespit ettikleri ve internet satışlarını kısıtladıkları iddialarını ele aldı.

Kurul, ön araştırmada elde edilen bulguları yeterli bularak, firmalar hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine ilişkin soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,

1-Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ,

2-Farmasi Enternasyonel Ticaret AŞ,

3-Kosan Kozmetik Pazarlama ve Tic. AŞ,

4-NAOS İstanbul Kozmetik San ve Tic. Ltd. Şti,

5-Pierre Fabre Dermo Kozmetik Ltd. Şti. 

6-Yöntem Profesyonel Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti’nin, yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. (AA)

Son dakika! Bitlis'de deprem! Bitlis, Van 4,2 ve 3,9 büyüklüğünde iki deprem: AFAD ve Kandilli son depremler listesi 10 Kasım 2022 Perşembe
Son dakika! Bitlis'de deprem! Bitlis, Van 4,2 ve 3,9 büyüklüğünde iki deprem: AFAD ve Kandilli son depremler listesi 10 Kasım 2022 Perşembe

Yaşam

Son dakika! Bitlis'de deprem! Bitlis, Van 4,2 ve 3,9 büyüklüğünde iki deprem: AFAD ve Kandilli son depremler listesi 10 Kasım 2022 Perşembe

Rekabet Kurulu nedir, Rekabet Kurulu ne iş yapar?
Özetle; Rekabet Kurumu, 4054 Sayılı Kanun'un 20'nci maddesine göre mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin temini ile bu Kanunun uygulanmasını gözetmek ve Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.

Rekabet Kurumu nerede? Merkezi Ankara'da.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23