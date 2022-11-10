Rekabet Kurulu'ndan 6 kozmetik firmasına soruşturma!

Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, 20 Ekim'de gerçekleştirilen toplantıda, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründen 4 firma hakkındaki ürünlerinin satış fiyatlarını yeniden tespit ettikleri ve internet satışlarını kısıtladıkları iddialarını ele aldı.

Kurul, ön araştırmada elde edilen bulguları yeterli bularak, firmalar hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine ilişkin soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,

1-Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ,

2-Farmasi Enternasyonel Ticaret AŞ,

3-Kosan Kozmetik Pazarlama ve Tic. AŞ,

4-NAOS İstanbul Kozmetik San ve Tic. Ltd. Şti,

5-Pierre Fabre Dermo Kozmetik Ltd. Şti.

6-Yöntem Profesyonel Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti’nin, yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. (AA)

Rekabet Kurulu nedir, Rekabet Kurulu ne iş yapar?

Özetle; Rekabet Kurumu, 4054 Sayılı Kanun'un 20'nci maddesine göre mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin temini ile bu Kanunun uygulanmasını gözetmek ve Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.

Rekabet Kurumu nerede? Merkezi Ankara'da.