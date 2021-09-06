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Ekonomi Rekabet Kurulu ÖTV soruşturması kararını açıkladı
Ekonomi

Rekabet Kurulu ÖTV soruşturması kararını açıkladı

Rekabet Kurulu, otomobil distribütörlerine ilişkin yaptığı ÖTV soruşturmasını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 21:57:00 -
Rekabet Kurulu ÖTV soruşturması kararını açıkladı

Otomotiv sektöründe zaman zaman uygulanan ÖTV indirimi geçmişte de gerçekleştirilmiş ancak sonrasında tartışmalara neden olmuştu. O dönemde distribütörlerin birlikte çalışarak fiyat artışına gittikleri ve mal arzını kısıtladıkları iddia edilmişti. Bu durum, Rekabet Kurulu'nun da gündemindeydi.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, bahsi geçen 12 otomotiv distribütörü hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16'ıncı maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine yer olmadığı belirtildi.

Soruşturma sonuçlandı

12 otomotiv distribütörünün ortak hareket ederek fiyat artışına gittiği ve mal arzını kısıtladığı iddiasına ilişkin olarak alınan 24.06.2009 tarihli ve 09-30/637-150 sayılı Rekabet Kurulu kararının Danıştay 13'üncü Dairesinin 04.12.2019 tarihli ve 2018/3127 E. ve 2019/4094 K. sayılı kararı ile iptali üzerine 4054 sayılı Kanun’un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın sonucu belli oldu.

Rekabet Kurulu tarafından incelenen dosyanın görüşülmesi sonucunda, aylas Otomotiv A.Ş., Chevrolet Otomotiv Ticaret Ltd. Şti., Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş., Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş., Honda Türkiye A.Ş., Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş., Nissan Otomotiv A.Ş., Opel Türkiye Otomotiv Ltd. Şti., Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ve Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesine göre idari para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verildi.

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Yorumlar

Resmi Oyun

Liste fiyatlarını aşağı çekerek enflasyonu %19 da tutma operasyonuydu. Satış bile yapılamadı.
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Vatan

Cok sasilacak bi durum degil devlet her zamanki gibi zengine kol kanat halka kartal pencesi. Zincir marketlere 50 bin gibi komik cezalar kesen devletin kurumlari elbetteki bu oyunlarida gozrmezden gelip birilerinin servetine servet katmaya devam edecek.
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