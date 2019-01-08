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Rekabet Kurulu, Google’a soruşturma açtı

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Google'a Kurul tarafından soruşturma açıldığı belirtildi.

08 Ocak 2019 Salı 11:23
Rekabet Kurulu, Google’a soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Google hakkında soruşturma başlattı. Kurulun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre arama motorunun genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hâkim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı. Bu kapsamda Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:23
  1. Rekabet Kurulu
  2. Google
  3. Adwords
  4. Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti
  5. Google International LLC
  6. Google LLC
  7. Google Ireland Limited
  8. Alphabet Inc.

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