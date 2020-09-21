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Dünya Rejim kaynakları duyurdu! Esed'e büyük şok
Dünya

Rejim kaynakları duyurdu! Esed'e büyük şok

Rusya ve İran ile Suriye'yi kan gölüne çeviren Esed rejimi, İdlib'de ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 17:09:00 -
Rejim kaynakları duyurdu! Esed'e büyük şok

Suriye’yi yerle bir eden ve milyonlarca insanı yerinden olmasına sebep olan Esed rejimi, zor günler geçiriyor.

Rusya ve İran’ın desteklediği Esed güçleri, İdlib’in güneyinde son birkaç gündür ciddi kayıplar verdi.

Rejime bağlı kaynaklar, İdlib’in güneyinde meydana gelen çatışmalarda birçok askerin yasının tutulduğu kaydedildi.

Aralarında subayların da bulunduğu 8. Tank Tümeni’ne bağlı 7 askerin söz konusu çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Cebel Zaviye bölgesinde ateşkese rağmen Rus ve İran destekli milisler bölgeyi bombalamayı sürdürüyor.

Ateşkesi bozan rejimin son günlerde ağır zayiat verdiği ve ölen askerlerin yanı sıra birçok askerin de yaralandığı öğrenildi.

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