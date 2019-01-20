Reis’ten birlik mesajı: Aydınlık geleceği birlikte inşa edeceğiz

Yeni Akit Samsun

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı’nda “Kişisel hesaplarını, şehrinin, partisinin, ülkesinin üzerinde tutan kişi, bilin ki davasının değil, enaniyetinin emrindedir. Biz yolumuza, şehrine ve ülkesine hizmet için yola çıkan bu salondaki gibi dava erleriyle devam edeceğiz” dedi. Erdoğan şunları dile getirdi: “Hem millet hem de AK Partililer olarak birlik ve beraberlik içinde düşmanı sevindirmeyelim. İnsaf ederek, aydınlık geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğini inşallah hep birlikte yüceltecek, hep birlikte zafere taşıyacağız. AK Parti kadroları, bu seçimlerde Samsun’da daha çok koşturacak, daha çok çalışacak, daha çok insana ulaşacak ve inşallah bir kez daha partimizin bayrağını zirvede dalgalandıracaktır.”

Yalanların bedelini CHP ödüyor

CHP Liderini de hedef alan Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Şimdi Bay Kemal diyor ki ‘Çiftçiler aç.’ Bay Kemal diyor ki ‘Çiftçilerin ellerinden toprakları alındı.’ Eline, diline dursun. Samsunlu çiftçilerimize 2 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik ama bundan haberi yok bunun. Haberi olmaz da çünkü bunun derdi yalan, bunun derdi iftira. Aldığım paraları görüyorsunuz değil mi? 1,5 milyona yakın tazminata mahkum oldu. İşi gücü yalan. Şu anda devam eden mahkemeler var. Onlardan da gelecek. Ama şimdi bunun için bir de bunun tazminatlarını ödemek üzere bir tazminat komisyonu CHP’nin içinde kurdular. Para topluyorlar şimdi milletvekillerinden. Onlardan toplanan parayla tazminatı ödeyecekler. Onun için de rahat rahat yalan söyleyebiliyor.”

Cumhuriyeti istismar aracı yaptılar

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “2019’dan 2023’e kadar milli mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz bir kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz. Bazıları için Samsun’da atılan ilk adım da Ankara’da faaliyete geçen Meclis de cumhuriyetimizin kuruluşu da demokrasiye geçişimiz de sadece slogandan sadece istismardan ibarettir. Biz ise bunların her birini, milletimizin kadim yolculuğunun yakın dönemdeki işaret taşları, yön levhaları olarak görüyoruz. Orta Asya’dan Balkanlar’a, Avrupa’nın içlerinden Sudan’daki Sevakin Adası’na kadar her yerde ata mirasına dört elle sarılıyoruz."

Samsunspor acısı anıtta

20 Ocak 1989’da Malatyaspor maçı için yola çıkan ve Havza’da trafik kazası geçiren Samsunspor kafilesinden hayatını kaybeden 5 kişiyi rahmetle anan Erdoğan, Samsunspor’un o elim kazadan beri kırmızı beyaz rengine siyahı da eklediğini ve bu şekilde yoluna devam ettiğini hatırlattı. Erdoğan, eski stadyumun yerine inşa edilecek millet bahçesine bu kazada hayatlarını kaybedenlerin hatırasını yaşatacak bir anıt dikerek vefalarını göstereceklerini bildirdi. Başkan Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği teşkilat yemeğine de katıldı.

Büyükşehir belediye başkanı ilçeden aday gösterildi

Başkan Erdoğan, partisinin Samsun’daki 17 ilçe belediye başkan adayını tanıttı. Mustafa Demir daha önce Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanmıştı. AK Parti, 8 ilçede mevcut belediye başkanlarını yeniden aday olarak gösterdi. Atakum’da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’i aday olarak gösterildi. AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Asarcık ve Alaçam ilçelerinise aday göstermeyerek MHP’nin adaylarını destekleyecek. Erdoğan, adaylar ve Samsun milletvekilleri ile toplu fotoğraf da çektirdi.