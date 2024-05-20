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Dünya İsrail'den ilk açıklama! "Reisi'nin ölümü..."
Dünya

İsrail'den ilk açıklama! "Reisi'nin ölümü..."

Yeniakit Publisher
2024-05-20 14:02:52 - 2024-05-20 14:02:51
İsrail'den ilk açıklama! "Reisi'nin ölümü..."

İsrail basınına konuşan bir üst düzey İsrailli yetkili, Reisi'nin ölümüne ilişkin açıklama yaparak, "Reisi'nin ölümüyle ilgimiz yok." dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Reisi ve Abdullahiyan ve beraberindeki 7 üst düzey İranlı yetkilinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Tüm dünyanın gözü İran liderinin hayatını kaybettiği kazaya çevrilirken, olay kendisine İsrail basınında da geniş yer buldu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkili, "Reisi'nin ölümüyle ilgimiz yok." açıklamasında bulundu.

İran devlet televizyonu son olarak, "Helikopterin dağ zirvesine çarptığı düşünülüyor." açıklamasında bulunmuştu.
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