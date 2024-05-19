Reisi'nin kaybı sonrası Hamaney'den ülke yönetimine ilişkin açıklama
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin geçirdiği helikopter kazasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama olmayacak” ifadelerini kullandı.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için dua isteyip ülke yönetimine ilişkin mesaj verdi.
Hamaney yaptığı konuşmada, "Yüce Allah'ın Cumhurbaşkanı ve yanındaki arkadaşlarını millete bağışlamasını umuyoruz. Herkes dua etsin. İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama meydana gelmeyecektir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.
İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.
Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.
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İran Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikopter sert iniş yaptı! Olay yerine ilk yardım ekipleri gönderildi