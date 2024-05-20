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Gündem Reisi'nin helikopterinin enkazına ulaşıldığı ilk anlar ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler
Gündem

Reisi'nin helikopterinin enkazına ulaşıldığı ilk anlar ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler

Yeniakit Publisher
2024-05-20 23:59:00 - 2024-05-21 00:07:07

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopterin, AKINCI tarafından yerinin tespit edilmesinin ardından enkazına ulaşıldığı ilk anların görüntüsü ortaya çıktı.

İranlı arama-kurtarma ekipleri tarafından çekilen görüntülerde, küle dönmüş bir alanın yer aldığı görülüyor. Öte yandan videoyu çeken kişinin helikopterin enkazının olduğu bölgede ağladığı görülüyor.

Reisi'nin yüzüğü bulundu

Kaza sonrası İran Cumhurbaşkanı Reisi'inin yüzüğü de bulundu. Bulunan yüzüğün üstünde Allah lafzı yazıldığı görülüyor.

Ne olmuştu?

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin dün geçirdiği kazada kurtulan olmadığını duyurdu.

Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Reisi'nin enkazı AKINCI tarafından bulundu

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

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Yorumlar

Putsavar

sapik ya Allah diyecegine ya Hüseyin diyor

OMUT

Çok şüpheli bir kaza.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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