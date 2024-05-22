Reisi ile birlikte hayatını kaybeden Cuma İmamı Al-i Haşim'in Türkçe okuduğu şiir videosu gündem oldu!
Helikopter kazasında İran Cumhurbaşkanı ile beraber hayatını kaybeden Tebriz Cuma Namazı Hatibi Ayetullah Muhammed Ali Al-i Haşim'in, okuduğu Türkçe şiir sosyal medyada en çok paylaşılanlardan oldu.
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü ülkeyi yasa boğarken, aynı kazada Tebriz Cuma Namazı Hatibi Ayetullah Muhammed Ali Al-i Haşim de hayatını kaybetmişti.
Ayetullah Muhammed Ali Al-i Haşim'in Türkçe diliyle okuduğu şiir sosyal medyada gündem oldu.
Ali Al-i Haşim'in şiir okuduğu video, günün en çok paylaşılanları arasına girdi.
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