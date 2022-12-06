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Gündem Reis’e operasyon mu var?
Gündem

Reis’e operasyon mu var?

Esenler Oruç Reis AİHL bahçesinde herkesi tehlikeye atan anaokulu inşaatını Yeni Akit iki gündür gündeme getirdiği halde, Ankara’dan hiçbir adım atılmaması ve açıklama dahi yapılmaması kafalarda soru işaretlerine neden olurken, bu vurdumduymazlık “Reis’e operasyon mu var?” sorusunu gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 16:52:31 - 2022-12-06 16:52:30

İmam Hatip davası, muhafazakar insanların savunduğu en önemli konuların başında geliyor; zira kemalist laikçiler yıllarca İmam Hatipler üzerinden dindar insanları ikinci sınıf vatandaş muamelesine tabi tuttu, mağdur etti. Bundan sonraki süreçte de, ilk fırsatta İmam Hatipleri tekrar azaltıp gençlerin dinini öğrenerek hayata hazırlanmasın engelleyeceklerinin işaretlerini veriyorlar. Bunu da söylemleri ve vaatleri ortaya koyuyor.

İmam Hatipler dindar insanların en önemli davalarından biri olurken, İstanbul’da yaşanan ve Yeni Akit’in ısrarla gündemde tuttuğu Esenler Oruç Reis AİHL’deki bahçede başlanan anaokulu inşaatı kazısı soru işaretleri doğuruyor.

Olabildiğince fazla anaokulu açmak için İmam Hatip liselerinin bahçesinin talan edilmesi tepki çekerken, Esenler’de facia tehlikesine rağmen kazıya devam edilmesi vatandaşları hayrete düşürüyor.

Öğrencilerin sağlığı tehlikede

Esenler Oruç Reis AİHL’deki inşaatı sürdüren firmanın tedbir almaması, yağmurlu havada elektrik kablolarının demir profillere bağlanması, öğrencilerin ve öğretmenlerin canını riske attı. En hafifinden bir elektrik sorununda okulun elektriksiz kalması da söz konusu.

Ambulanslar giremeyecek

Bugün lisenin bahçesinden gelen görüntülerde ise, ambulans girişi için gerekli olan alanın inşaat nedeniyle kalkacağı ve öğrencilere muhtemel sağlık sorununda ambulansın bahçeye giremeyeceği belirtildi. Yine bir yangın ihtimalinde, kapı girişini kapatan inşaat sebebi ile acil müdahalenin sekteye uğraması sözkonusu. 

Reis’e operasyon mu?

Yaşanan mağduriyete ses olan Yeni Akit’in haberine karşın, Ankara'daki yetkililer sessizliklerini sürdürüyor. İmam Hatiplerin her istenen yerde açılmasının önündeki engelleri kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'a, şimdi açılmış bir İHL üzerinden operasyon çekildiği iddiaları gündeme geliyor. Yıllardır hizmet veren İHL'nin bahçesinde, şimdi 28 Şubat'ı hortlatırcasına anaokulu yapılmaya kalkışılması, kafaları karıştırdı..

Oruç Reis AİHL’de yaşananlar, “Oruç Reis AİHL üzerinden Reis’e operasyon mu var?” sorusunu akıllara getiriyor.

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