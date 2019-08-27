0553 313 94 23

Rehber köpekler, Engelsiz Filmler Festivali'nde

Engelsiz Filmler Festivali'nin İstanbul, Eskişehir ve Ankara'da yapılacak gösterimlerinde Rehber köpeklerle ilgili özel bir seçki izleyiciyle buluşacak

27 Ağustos 2019 Salı 15:06
Rehber köpekler, Engelsiz Filmler Festivali'nde

İSTANBUL (AA) - Rehber köpeklerle ilgili özel bir seçki, Engelsiz Filmler Festivali kapsamında seyircilerle buluşacak.

Bu yıl yedincisi düzenlenecek festivalin programında "Rehber Köpekler" konulu 5 filmden oluşan bir seçki yer alacak.

İstanbul, Eskişehir ve Ankara'da yapılacak festivalde yönetmen Heddy Honigmann'ın 6 farklı rehber köpekle onların sahipleri arasındaki derin bağı ele aldığı "Badi Buddy", Don Hardy ve Dana Nachman'ın rehber köpek olmak üzere eğitilen yavruların hikayesini anlattıkları "Yavru Seçimi", kaza geçirdiği için artık yürüyemeyen 15 yaşındaki Scott'ın kendisine yardımcı olan köpek yavrusu Dexter'ın hikayesini konu alan "Scott ve Julia" gösterilecek.

Seçkideki filmler arasında ayrıca Bruno Simoes'in rehber köpek olmayı öğrenmek için okula giden köpeğin yaşadığı zorlukları anlattığı kısa animasyonu "Pip" ve Bill Plympton'ın Oscar ödüllü animasyon filminin devamı olan "Rehber Köpek" de yer alacak.

Öte yandan İstanbul'da yapılacak söyleşide, Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tunçer, rehber köpeklerin nasıl yetiştirildiği, rehber köpek sahiplenmek için gerekli kriterlerin neler olduğu gibi bilgileri paylaşacak.

Rehber Köpekler seçkisinde yer alan filmler, 7-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonunda (SineBu), 11-13 Ekim tarihleri arasında Eskişehir'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ve 16-20 Ekim tarihleri arasında ise Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara'da sinemaseverlerle buluşacak.

Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.

Fiziksel ya da zihinsel sağlık problemleri yaşayan kişilere pratik ve duygusal destek vermek üzere özel olarak eğitilen rehber köpekler, yalnızca görme engelli kişilere değil, otizm, depresyon, anksiyete gibi durumlar yaşayan kişilere de yardımcı oluyorlar.

Bir rehber köpek, görme engelli bir kişinin engellere takılmadan bir yere gitmesine kılavuzluk ederken, hareketleri kısıtlı kişilerin de gündelik hayatlarını rahat bir şekilde sürdürmesine yardımcı olabiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:06
  1. Engelsiz Filmler Festivali
  2. rehber köpekler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor
    1. Terör örgütü PKK'ya ait hedefler..
    2. Akdamar Kilisesi’ni Kafkas..
    3. Soylu: "26 Haziran tarihi itibarıyla..
    4. Rahim ağzı kanserinden korunmanın..
    5. İdeal kiloya ulaştıran çilek ve..
    6. İçişleri Bakanı Soylu: "Türk Hava..
    7. Gençler Dünya 2’ncisi Trakya Birlik’ten
    8. Başkan Atabay, resim sergisinin..
    9. İran'dan 450 kilometre menzilli yeni..
    10. Kütahya’da ’Atatürk, Milli Mücadele ve..
    11. Ankara’da intihar eden Bursalı uzman..
    12. Sökeliler Priene Antik Kenti için bir..
    13. 9. Uluslararası 30 Ağustos Zafer..
    14. Uçurumun kenarındaki çöpleri AKUT..
    15. İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker’den..
    16. Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali..
    17. 2020 memur zammı ne kadar yapılacak?..
    18. Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara..
    19. İncirliova’da ‘Yankı’ adlı tiyatro ile..
    20. Türkiye Basketbol Ligi'nde fikstür..
    21. "Contemporary Istanbul" 12 Eylül'de..
    22. Bahçeşehir Koleji'nden Muş'a 15 milyon..
    23. Altına yatırım yapan kazanıyor
    24. Zincirleme trafik kazası can pazarına..
    25. Yerli uydu ’LAGARİ’ Türk tarımının..
    26. Çin'in ev sahipliğindeki 2019 FIBA..
    27. Narkotik polisinden zehir tacirlerine..
    28. Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
    29. Meteorolojiden o illere uyarı!
    30. Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün..
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’