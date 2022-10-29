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Gündem Reha Muhtar'la ilgili bomba iddia! Ağzınız bir karış açık kalacak
Gündem

Reha Muhtar'la ilgili bomba iddia! Ağzınız bir karış açık kalacak

Oyuncu Deniz Uğur ile eski eşi Reha Muhtar arasındaki velayet davasında yeni bir gelişme yaşandı. Uğur, Muhtar’ın bir restoranda garsonla yaşadığı kavganın görüntülerini mahkemeye sunup “Muhtar’ın akli dengesi yerinde değil’ iddiasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 10:44:00 -
Reha Muhtar'la ilgili bomba iddia! Ağzınız bir karış açık kalacak

Oyuncu Deniz Uğur ile eski eşi Reha Muhtar arasındaki velayet davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Uğur, Muhtar’ın bir restoranda garsonla yaşadığı kavganın görüntülerini mahkemeye sunup “Muhtar’ın akli dengesi yerinde değil’ iddiasında bulundu.

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızları Mina’ya şiddet uyguladığını dile getirerek mahkemeye başvurmuştu. Deniz Uğur geçici velayet kapsamından kızının velayetini almıştı ve Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi.

İddiaların hız kesmediği velayet davasında, Deniz Uğur yeni bir hamle daha yaptı. Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; kızı M.'nin şiddet gördüğünü öne sürerek velayetini 2 ay süreyle alan Uğur, oğlunun da velayetini istiyor. Ünlü oyuncu, bu amaçla Muhtar'ın lüks bir restoranda garsonun üzerine yürüdüğü görüntüleri mahkemeye sundu.

Uğur, Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığı iddiasıyla oğlunun velayetini talep etti.

 

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Yorumlar

orjinal osmanli

yok yok dine gelince aklı yerine geliyor ke........ 25 senedir sizi takip ediyorum Akit dobra bir gaztesiniz 29 ekim Togg üretim gününüz kutlu olsun
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