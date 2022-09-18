Reha Muhtar'a, 13 yaşındaki kızından şok suçlamalar! Ağzınız bir karış açık kalacak

Show TV'nin eski ana haber sunucusu Reha Muhtar'ın başı yine 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddialarıyla dertte. Reha Muhtar'n oyuncu Deniz Uğur ile evliliğinden olan 13 yaşındaki kızı Mina'ya şiddet uyguladığı iddia edildi. Reha Muhtar ise eski eşinin iddiaları için sosyal medyadan açıklama yaptı.

Reha Muhtar'ın yanında kalan 13 yaşındaki kızı Mina Muhtar ile ilgili darp raporu alıp İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’ne başvuran Deniz Uğur'un şikayet dilekçesinde, Reha Muhtar'a şu suçlamalar yöneltildi:

"Şikayetçi olduğum Reha Muhtar benim çocuklarımın babasıdır. Kendisi ile uzun zamandır ayrıyız. Sarıyer Baltalimanı’nda ikamet eder. İki müşterek çocuğumuz bulunur. Çocukların velayeti babalarındadır.

İstanbul Aile Mahkemesi kararı ile şahsi münasebet günü 12/09/2022 tarihinde çocuklarım Mina Deniz ve Poyraz Deniz’i Tarabya’da bulunan okullarından aldım. Birlikte eve geldik. Akşam saatlerinde ikamette bulunduğum sırada kızım Mina babası Reha’nın önceki cuma günü çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta ‘Bu sefer çok kötü dövdü’ diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu.

Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm.

Çocuk haftasonu tekrar babasının evine döneceği için çok tedirgin ve korkuyordu. Bana ‘Eğer babamdan şikayetçi olursam beni öldürür’ dedi. Bu konuşmalar sırasında yalnızdık. Kızımı sakinleştirip Kavacık Medistate Hastanesi'ne götürdüm. Kızımı orada muayene eden doktor bile çocuğun korktuğunu ve psikolojisinin bozuk olduğunu anladı. Bu durumu bana aktardı.

Kızımın ikiz kardeşi oğlum Poyraz da tamamen içine kapanmış durumda. Muhtemelen diğer çocuğum da babası tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Her iki çocuğumu da darp eden eski eşimden şikayetçiyim."

'Kötü oyunlara alet ediyorlar'

Reha Muhtar ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar" dedi.

Muhtar, kızının kendisinin olmadığı ortamda aleyhine verdiği ifadenin de manipülasyon sonucu olduğunu yazdı.