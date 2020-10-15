Regl öncesi migren atağı nasıl önlenir?
Adet döneminde migrene ne iyi gelir? | Migren erkeklere oranla kadınlarda daha sık rastlanan bir hastalıktır. Uzmanlar yetişkin üç kadından birinde migren olduğunu belirtiyor. Bazı hastalıkların ya da hormon değişimlerinin migrene yol açtığı belirtiliyor. Bazı kadınlar regl dönemlerinden şiddetli baş ağrıları yaşıyor. Bu sebeple pek çok kadın regl dönemi öncesinde nasıl tedbirler alacaklarını merak ediyor. Peki, regl öncesi hangi bitkisel yollarla migren atağı önlenir?
Adet döneminde migren neden olur? Migren yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından biridir. Bazı durumlar migren ataklarını tetikliyor. Özellikle regl döneminde pek çok kadın şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, halsizlik gibi sorunlar yaşıyor. 3-4 gün boyunca yaşam kalitesi düşen, ağrılarla boğuşan hanımlar bu duruma karşı bir kurtuluş yolunun olup olmadığını araştırıyor.
Regl öncesi migren atağı nasıl önlenir?
Adet döneminde vücutta hormon dengeleri değişiyor. Hormonlarla ilgili bu durum ise şiddetli baş ağrılarına yol açıyor. Adet döneminde atakları şiddetlenen hanımlar genellikle doktorlarının önerdiği ilaçları kullanıyor. Uzmanlar baş ağrısı günlüğü tutup hastanın hangi günlerde atak geçirdiğini tespit ediyor. Regl döneminde artan baş ağırları sebebiyle adete birkaç gün önce başlanan ilaçlar önerilebiliyor.
Adet dönemi yaklaşırken magnezyum kullanımının atakları hafiflettiği belirtiliyor. Ayrıca demir eksikliği sorunu olanların demir takviyesi alması öneriliyor. Elbette bu tip ilaçları kullanmadan önce mutlaka doktorunuzla konuşmanız gerekiyor. Magnezyum ve folik asit yönünden zengin gıdaların da adet dönemi öncesi tüketilmesi tavsiye ediliyor. Bütün bunların yanı sıra egzersiz yaparak da atakların azalmasını sağlayabilirsiniz.
Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir?
Yüksek tansiyon
Kalp çarpıntısı, ritim bozukluğu
Huzursuz bacak sendromu
Halsizlik
Baş ağrısı
Mide bulantısı
Uyku problemi
İştahsızlık
Tırnak kırılması
Depresyon
Magnezyum yönünden zengin olan gıdalar nelerdir?
Domates
Rezene
Bitter çikolata
Yeşil yapraklı sebzeler
Enginar
Pırasa
Kaju
Susam
Kabak çekirdeği
Ay çekirdeği
Somon
Uskumru
Karides
Nohut
Mercimek
Fasulye
Muz
İncir
Çilek