  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Regl öncesi migren atağı nasıl önlenir?
Kadın - Aile

Regl öncesi migren atağı nasıl önlenir?

Adet döneminde migrene ne iyi gelir? | Migren erkeklere oranla kadınlarda daha sık rastlanan bir hastalıktır. Uzmanlar yetişkin üç kadından birinde migren olduğunu belirtiyor. Bazı hastalıkların ya da hormon değişimlerinin migrene yol açtığı belirtiliyor. Bazı kadınlar regl dönemlerinden şiddetli baş ağrıları yaşıyor. Bu sebeple pek çok kadın regl dönemi öncesinde nasıl tedbirler alacaklarını merak ediyor. Peki, regl öncesi hangi bitkisel yollarla migren atağı önlenir?

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:38:00 -
Regl öncesi migren atağı nasıl önlenir?

Adet döneminde migren neden olur? Migren yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından biridir. Bazı durumlar migren ataklarını tetikliyor. Özellikle regl döneminde pek çok kadın şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, halsizlik gibi sorunlar yaşıyor. 3-4 gün boyunca yaşam kalitesi düşen, ağrılarla boğuşan hanımlar bu duruma karşı bir kurtuluş yolunun olup olmadığını araştırıyor.

Regl öncesi migren atağı nasıl önlenir?

Adet döneminde vücutta hormon dengeleri değişiyor. Hormonlarla ilgili bu durum ise şiddetli baş ağrılarına yol açıyor. Adet döneminde atakları şiddetlenen hanımlar genellikle doktorlarının önerdiği ilaçları kullanıyor. Uzmanlar baş ağrısı günlüğü tutup hastanın hangi günlerde atak geçirdiğini tespit ediyor. Regl döneminde artan baş ağırları sebebiyle adete birkaç gün önce başlanan ilaçlar önerilebiliyor.

Adet dönemi yaklaşırken magnezyum kullanımının atakları hafiflettiği belirtiliyor. Ayrıca demir eksikliği sorunu olanların demir takviyesi alması öneriliyor. Elbette bu tip ilaçları kullanmadan önce mutlaka doktorunuzla konuşmanız gerekiyor. Magnezyum ve folik asit yönünden zengin gıdaların da adet dönemi öncesi tüketilmesi tavsiye ediliyor. Bütün bunların yanı sıra egzersiz yaparak da atakların azalmasını sağlayabilirsiniz.

Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir?

Yüksek tansiyon

Kalp çarpıntısı, ritim bozukluğu

Huzursuz bacak sendromu

Halsizlik

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Uyku problemi

İştahsızlık

Tırnak kırılması

Depresyon

Magnezyum yönünden zengin olan gıdalar nelerdir?

Domates

Rezene

Bitter çikolata

Yeşil yapraklı sebzeler

Enginar

Pırasa

Kaju

Susam

Kabak çekirdeği

Ay çekirdeği

Somon

Uskumru

Karides

Nohut

Mercimek

Fasulye

Muz

İncir

Çilek 

Baş ağrısı için hangi doktora, hangi bölüme gidilir?
Baş ağrısı için hangi doktora, hangi bölüme gidilir?

Sağlık

Baş ağrısı için hangi doktora, hangi bölüme gidilir?

Baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısını hızlıca kesen 5 yöntem
Baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısını hızlıca kesen 5 yöntem

Sağlık

Baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısını hızlıca kesen 5 yöntem

Migren ağrısına ne iyi gelir? | Migren bitkisel çözüm
Migren ağrısına ne iyi gelir? | Migren bitkisel çözüm

Sağlık

Migren ağrısına ne iyi gelir? | Migren bitkisel çözüm

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'den 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap
Dünya

Aliyev'den 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, France 24 televizyonuna verdiği röportajda 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna gülerek 'Yeteri kada..
Optimar Araştırma AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Siyaset

Optimar Araştırma AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, katıldığı bir televizyon programında AK Parti'nin oy oranını açıkladı.
Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü
Dünya

Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan'ın öldürüldüğünü duyurdu.
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay