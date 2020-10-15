Adet döneminde migren neden olur? Migren yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından biridir. Bazı durumlar migren ataklarını tetikliyor. Özellikle regl döneminde pek çok kadın şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, halsizlik gibi sorunlar yaşıyor. 3-4 gün boyunca yaşam kalitesi düşen, ağrılarla boğuşan hanımlar bu duruma karşı bir kurtuluş yolunun olup olmadığını araştırıyor.

Regl öncesi migren atağı nasıl önlenir?

Adet döneminde vücutta hormon dengeleri değişiyor. Hormonlarla ilgili bu durum ise şiddetli baş ağrılarına yol açıyor. Adet döneminde atakları şiddetlenen hanımlar genellikle doktorlarının önerdiği ilaçları kullanıyor. Uzmanlar baş ağrısı günlüğü tutup hastanın hangi günlerde atak geçirdiğini tespit ediyor. Regl döneminde artan baş ağırları sebebiyle adete birkaç gün önce başlanan ilaçlar önerilebiliyor.

Adet dönemi yaklaşırken magnezyum kullanımının atakları hafiflettiği belirtiliyor. Ayrıca demir eksikliği sorunu olanların demir takviyesi alması öneriliyor. Elbette bu tip ilaçları kullanmadan önce mutlaka doktorunuzla konuşmanız gerekiyor. Magnezyum ve folik asit yönünden zengin gıdaların da adet dönemi öncesi tüketilmesi tavsiye ediliyor. Bütün bunların yanı sıra egzersiz yaparak da atakların azalmasını sağlayabilirsiniz.

Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir?

Yüksek tansiyon

Kalp çarpıntısı, ritim bozukluğu

Huzursuz bacak sendromu

Halsizlik

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Uyku problemi

İştahsızlık

Tırnak kırılması

Depresyon

Magnezyum yönünden zengin olan gıdalar nelerdir?

Domates

Rezene

Bitter çikolata

Yeşil yapraklı sebzeler

Enginar

Pırasa

Kaju

Susam

Kabak çekirdeği

Ay çekirdeği

Somon

Uskumru

Karides

Nohut

Mercimek

Fasulye

Muz

İncir

Çilek