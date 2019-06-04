Regl döneminizde kurt gibi acıkıyor musunuz?

Regl dönemi yaklaşırken birçok kadın vücudunda değişen durumlardan dert yanar. Şişkinlik hissi ise en yaygın belirtidir. Şişkinliğin yanı sıra bazı kadınlar bazen regl başlamadan birkaç gün önce bazense başladığında şiddetlenen bir açlık hissi yaşar. Normal zamanlarda ağzına lokma sürmek istemeyenler bile regl döneminde önlerine ne konsa yiyebilecek bir hale bürünürler. Elbette regl dönemindeki iştah artışını tüm kadınlar yaşamaz ancak son derece yaygın görünen bir tablodur.

Tatlı krizi

Regl döneminde vücutta hormanel değişimler yaşanır. Stres hormonu olarak belirtilen kortizolde önemli bir artış meydana gelir. Bu hem duygu değişiklikleri yaşamanıza hem de kendinizi daha aç hissetmenize sebep olur. Ayrıca kan kaybediyor olmanız demir eksikliğini meydana getirir. Bu durum da iştah artışına yol açar. Bazı kişiler mutsuzken daha çok yemek yer. Özellikle de tatlı. Tatlı çünkü geçici de olsa bir mutluluk verir.

Aman dikkat!

Artan iştahınız nedeniyle sık sık çikolata tüketmek istiyorsanız; regl döneminde farklı bir diyet uygulayabilirsiniz. Bu diyet kilo vermek için değil açlık hissinizi bastırmak ve daha mutlu olmanız için son derece önemli. Uzmanlar, kadınların regl dönemi yaklaşmaya başladığında daha fazla süt ürünü, kırmızı et ve yumurta tüketmesini tavsiye eder. Bu ürünler mutlu olmamızı sağlayan serotoninin sentezlenmesine yardımcı olur.

Alternatifler mevcut mu?

Genellikle regl döneminde hanımlar çikolataya düşkün olurlar. Bolca çikolata tüketmek ise fazladan alınan kalorilere yol açar. İlla çikolata yemek istiyorsanız; tabi ki ölçülü olmak kaydıyla kakao oranı yüksek olanları tercih etmelisiniz. Tarçın tatlı krizlerine en iyi gelen baharattır. Tarçını koklamak bile çoğu zaman tatlı arzunuzu bastıracaktır. Tarçınlı süt ya da tarçın serptiğiniz bir porsiyon meyve ile de tatlı krizinize nokta koyabilirsiniz. Bu yöntemle gereksiz kalori almanın da önüne geçmiş olursunuz.

İştah artışı hastalık belirtisi mi?

Regl döneminde yaşanan iştah artışı bir hastalık belirtisi değildir. Bu durum tamamen hormonel dengeyle alakalıdır.