Regaip kandili zikirleri duaları neler?

Recep ayının gelişiyle birlikte İslam dünyasında üç ayların manevi iklimi hissedilmeye başladı. Bu dönemin ilk kandili olan Regaip gecesi; dua, istiğfar, Kur’an tilaveti, hamd ve şükürle ihya edilmesi tavsiye edilen mübarek geceler arasında gösteriliyor. 2025 yılı itibarıyla Regaip Kandili’nin hangi güne denk geldiği kadar, bu gecede okunabilecek dualar, çekilebilecek zikirler ve yapılması önerilen ibadetler de yoğun şekilde araştırılıyor. Regaip gecesine ait “özel ve sahih bir namaz” rivayeti bulunmadığı araştırılıyor. İşte, detaylar...

Regaip Kandili ne zaman 2025?

Regaip Kandili, her yıl Recep ayının ilk perşembe gecesinde idrak edilir. 2025 yılı için verilen bilgiye göre Regaip Kandili 25 Aralık Perşembe gecesi idrak edilecektir.

Regaip gecesinde özel bir ibadet var mı?

Kur’an-ı Kerim ve hadislerde Regaip gecesine mahsus, belirli bir namaz ya da ibadet şekli yer almıyor. Ancak bu durum, gecenin ihya edilmesine engel olarak görülmüyor. Milyonlarca müslüman Regaip gecesini; namaz, dua, zikir, tevbe, sadaka ve Kur’an tilavetiyle değerlendirmeyi tercih ediyor.

Regaip gecesinde yapılması tavsiye edilen ibadetler

Oruç tutmak

Regaip gecesinden önceki perşembe günü oruç tutulması, Allah dostları tarafından tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor. Bu oruç, perşembe ve cuma günü birlikte tutulabildiği gibi yalnızca cuma günü de tutulabiliyor.

Kaza ve nafile namaz kılmak

Bu mübarek gecede namazın ayrı bir yeri bulunuyor. Namaz borcu olanların kaza namazı kılması, borcu olmayanların ise nafile namazlarla geceyi değerlendirmesi tavsiye ediliyor. Regaip gecesinde kılınan namazlar nafile ibadetler kapsamında yer alıyor.

Kur’an-ı Kerim okumak

Regaip gecesinde Kur’an-ı Kerim okumak en faziletli ibadetler arasında kabul ediliyor. Kur’an tilavetinin sevabının büyük olduğu, her bir harfin karşılığında mükafat verildiği ifade ediliyor. Bu gecede mümkün olduğu kadar Kur’an okumaya gayret edilmesi öneriliyor.

Tevbe ve istiğfar etmek

Regaip gecesi, tevbe ve istiğfar için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Peygamber Efendimizin gün içerisinde sıkça istiğfar ettiği biliniyor. Bu gecede günahlardan arınmak için samimi bir şekilde Allah’tan af dilenmesi tavsiye ediliyor.

Dua etmek

Mübarek geceler, dua ve niyaz vakti olarak kabul ediliyor. Regaip gecesinde dua ederken Allah’a hamd ile başlamak ve Peygamber Efendimize salavat getirmek, kabul umudunu artıran bir edep olarak görülüyor. Müminler bu gecede hem dünya hem ahiret için dua ediyor.

Salavat getirmek

Regaip gecesinde Peygamber Efendimize salavat getirmek de öne çıkan ibadetler arasında yer alıyor. Salavatın, duaların kabulüne vesile olduğu ve kalpleri huzurla doldurduğu ifade ediliyor.

Sadaka vermek

Sadaka vermek, Regaip gecesinde yapılması tavsiye edilen ameller arasında bulunuyor. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, Allah yolunda infakta bulunmak bu gecenin manevi iklimine uygun davranışlar olarak görülüyor.

Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

Regaip gecesi, Allah’ın verdiği nimetlere hamd ve şükürle yönelmek için önemli bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Şükrün bereketi artırdığı, hamdin ise nimetin devamına vesile olduğu ifade ediliyor.

Allah’ı çokça zikretmek

Bu mübarek gecede Allah’ı anmak, zikirle meşgul olmak büyük önem taşıyor. Sessiz ya da sesli şekilde yapılan zikirlerin kalbi diri tuttuğu ve manevi huzur sağladığı kabul ediliyor.

Regaip gecesinde okunan bazı dualar

Recep ayı duası, Regaip gecesinde sıkça okunan dualardan biri şu şekildedir:

“Allah’ım! Receb ve Şaban aylarını bize mübarek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır.”

Regaip gecesinde salavat getirmek isteyenler şu ifadeyi okuyabilir:

“Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”