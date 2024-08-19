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Yerel Refüje dalan otomobil direğe çarptı: Yaralılar var
Yerel

Refüje dalan otomobil direğe çarptı: Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-08-19 09:01:00 -
Refüje dalan otomobil direğe çarptı: Yaralılar var

Amasya’nın Taşova ilçesinde refüje dalan otomobil çarptığı aydınlatma direğini yere serdi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burhan Taşçı (46) yönetimindeki 16 E 6413 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir dinlenme tesisi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje dalıp çarptığı aydınlatma direğini yere serdi.
Ters dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki Etkin Cürebal (46), Kadriye Taşçı (41) ile Elis Feyza Taşçı (3) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Taşova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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