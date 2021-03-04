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Yerel Refüje çarpıp uçtu! Feci kaza
Yerel

Refüje çarpıp uçtu! Feci kaza

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçip tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 11:12:00 -
Refüje çarpıp uçtu! Feci kaza

Kaza, gece saatlerinde İzmir-Ankara D300 karayolu Dereköy Mahalle kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ersoy'un kullandığı 45 ADG 620 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tamamen kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip tarlaya uçtu.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilde bulunan sürücü Mehmet Ersoy ve Onur Çetinkaya, Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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