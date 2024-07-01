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Gündem Refüje çarpan yolcu otobüsü devrildi!
Gündem

Refüje çarpan yolcu otobüsü devrildi!

Yeniakit Publisher
2024-07-01 08:13:00 -
Refüje çarpan yolcu otobüsü devrildi!

Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay-İzmir seferini yapan O.Ö. (32) idaresindeki 42 RC 600 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda

seyrederken Göğem Kavşağı yakınlarında kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Otobüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 11 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yolcu otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan diğer yolcular başka bir otobüsle seferlerine devam etmeleri için Uşak Otogarı'na yönlendirildi.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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