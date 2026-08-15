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Yerel Refüj sulaması kazaya neden oldu
Yerel

Refüj sulaması kazaya neden oldu

Yeniakit Publisher
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Refüj sulaması kazaya neden oldu

Eskişehir'de gece saatlerinde refüj sulaması nedeniyle kayganlaşan yolda motosikleti devrilen kurye yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Bölge sakinleri, fıskiyelerin yola su taşırması sonucu benzer kazaların yaşanabileceği endişesiyle yetkililerin tedbir almasını istiyor.

Eskişehir'de gece saatlerinde refüj sulaması nedeniyle kayganlaşan yolda motosikleti devrilen kurye yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Bölge sakinleri, fıskiyelerin yola su taşırması sonucu benzer kazaların yaşanabileceği endişesiyle yetkililerin tedbir almasını istiyor.
Eskişehir'de refüj sulaması sebebiyle ıslanan yolda kayan ve motosikletinin devrilmesi sonucu yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AJH 519 plakalı kurye motosikleti, refüj sulaması yapan fıskiyelerden zemine su taşması sonucu kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Motosikletiyle birlikte kayarak yere düşen kurye yaralandı. Kuryenin yerden kalkamadığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gece saatlerinde refüj sulaması yapan fıskiyelerin yola su taşırmasının benzer kazalara sebep olmasından korkan bölge sakinleri, ekiplerin konuyla ilgili tedbir alması gerektiğini düşünüyor.

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