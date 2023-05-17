Reformlara odaklanılmalı

Ardıç, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin hem ülkeye hem de siyasi partilere hayırlı olmasını temenni etti.

Ardıç, “Milletimizin iradesiyle şekillenen yeni parlamentonun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimin demokrasiye yaraşır, barışçıl ve güvenli koşullarda, huzurla gerçekleşmesi en büyük sevincimiz oldu. Millet iradesi, parlamentoda hiçbir partiye yeterli çoğunluk vermedi. Bunun bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü demokrasi, uzlaşma rejimidir. Bu seçimlerde de ittifaklar suretiyle uzlaşma kültürü açısından çok önemli kazanımlar elde edilecektir. Bu Meclis’in uzlaşma içinde başarılı işler yapacağına inancım tamdır” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım ortamı iyileştirilsin

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinin tamamlanmasıyla sürecin sona ereceğini aktaran Ardıç, şunları kaydetti: “Seçimin sona ermesiyle gerginliklerin ve kutuplaşmaların bir yana bırakılıp ülkenin geleceğine odaklanmamız gerekiyor. Bundan sonra Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak reformlara ve özellikle ekonomiye odaklanmamız lazım. Yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek yapısal reformların süratle gerçekleştirilmesi, yeni yasama ve yürütme döneminde yüce milletimizin mutluluğu ile refahını gözeten adımlara ihtiyacımız var. Evrensel hukuk kurallarının işlediği, ileri ve nitelikli eğitimin, hızlı ve etkin adalet mekanizmasının mevcut olduğu, yüksek katma değer üreten, gelişmiş bir ülkeye dönüşmemiz en önemli beklentilerimiz arasındadır.”