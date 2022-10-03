Reforme erkek koç ve keçi satılacak
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 225 baş reforme erkek kuzu, 200 baş reforme erkek koç ve 125 baş reforme keçi olmak üzere toplam 550 küçükbaş hayvanın 3 parti-açık arttırma usulüyle satışını yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 225 baş reforme erkek kuzu için Muhammen fiyat toplam:433.125,00 (50,00 TL/kg canlı ağırlık)
• 200 baş reforme erkek koç için Muhammen fiyat toplam:528.000,00 (80,00 TL/kg canlı ağırlık)
• 125 baş reforme keçi için Muhammen fiyat toplam:188.000,00 (47,00 TL/kg canlı ağırlık)
•İhale 13.10.2022 saat:15.00’te İşletmemiz idare binasında yapılacaktır. Satışa konu reforme erkek kuzu, reforme erkek koç ve reforme keçi işletmemiz Kazıktepe ve Bejik ağılında görülebilir.
• İhaleye ait geçici teminat %5’tir.
• Bu işe ait şartname ücretsiz olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/Ankara), İşletmemize ait www.tigem.gov.tr adresinin ihaleler sayfasında veya İşletmemiz Ticaret Servisinden temin edilebilir.
• İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında istisna kapsamda yapılmaktadır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaatlerini göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.
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