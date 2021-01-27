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Gündem Reform paketi ne zaman açıklanacak? Reform paketinde neler var?
Gündem

Reform paketi ne zaman açıklanacak? Reform paketinde neler var?

Reform paketi ne zaman açıklanacağı kamuoyu tarafından merak edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört gözle beklenilen reform paketine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Erdoğan, “Yeni reform paketlerini Meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız. Kamuoyuyla paylaştığımızda ülkemizi 2023 ve daha sonrasına taşıyacak çok köklü ve önemli düzenlemeler olduğu görülecektir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 12:48:00 - 2021-01-27 12:48:27
Reform paketi ne zaman açıklanacak? Reform paketinde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, reform paketine ilişkin olarak açkılamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “ Meclis gündeminde önceden kalan yasama programını sizler zaten iyi biliyorsunuz. Yakında yeni reform paketlerini milletimizle paylaşmaya başlayacağız. Türkiye’yi ekonomide güven ikliminin geliştirilmesine kadar geniş bir alanda gelişmesini sağlayacak bu reformlara kavuşturacağız. Yakında yeni reform paketlerini Meclis’e sunmaya başlayacağız. önemli düzenlemeler olacak. Milletimizle paylaştığımızda, bu reform tekliflerinin ülkemizi 2023'e ve daha sonrasına taşıyacak çok köklü ve önemli düzenlemeler olduğu görülecektir. AK Parti Grubu, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile birlikte Meclis'in lokomotifidir, dinamosudur. Biz çok çalışırsak, Meclis de çok üretir. Biz işleri rölantiye alırsak, Meclis çok daha az verimle faaliyet yürütür.” dedi.

 

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