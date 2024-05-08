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Gündem Refah'tan çok acı görüntüler!
Gündem

Refah'tan çok acı görüntüler!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 23:53:00 - 2024-05-09 00:15:40

Katil İsrail'in Refah'taki katliamına ilişkin acı görüntüler gelmeye devam ediyor.

Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıkladığı gün anlaşmaya yanaşmayıp Refah'a giren bebek katili Netenyahu, soykırıma devam ediyor.

7 Ekim'den beri aralıksız olarak Gazze'yi bombalayan İsrail, 2 milyona yakın sivilin sığındığı Refah'ı da vurmaya başladı.

Akşam saatlerinde İsrail'in sivil yerleşim alanlarına düzenlediği bombalı saldırı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi yaralandı.

Bölgeden gelen görüntüler yürek yaktı.

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