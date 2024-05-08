Refah'tan çok acı görüntüler!
Katil İsrail'in Refah'taki katliamına ilişkin acı görüntüler gelmeye devam ediyor.
Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıkladığı gün anlaşmaya yanaşmayıp Refah'a giren bebek katili Netenyahu, soykırıma devam ediyor.
7 Ekim'den beri aralıksız olarak Gazze'yi bombalayan İsrail, 2 milyona yakın sivilin sığındığı Refah'ı da vurmaya başladı.
Akşam saatlerinde İsrail'in sivil yerleşim alanlarına düzenlediği bombalı saldırı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi yaralandı.
Bölgeden gelen görüntüler yürek yaktı.