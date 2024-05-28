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Dünya Refah'taki katliam sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
Dünya

Refah'taki katliam sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Yeniakit Publisher
2024-05-28 00:42:00 -
Refah'taki katliam sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Katil İsrail'e silah ve para desteği veren ABD, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Refah'a yönelik saldırısına ilişkin soruya cevap veren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, saldırıda sivillerin hayatlarını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını belirtti.

ABD'li sözcü, "Refah'ta İsrail ordusunun dün gece onlarca masum Filistinliyi öldüren hava saldırısının ardından ortaya çıkan yıkıcı görüntüler içler acısı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Hamas'ın peşine düşme hakkına sahip olduğunu ve dün geceki saldırıda iki Hamas üyesinin de öldürüldüğünü kaydeden sözcü, "Ancak İsrail'in sivilleri korumak için mümkün olan her önlemi alması gerektiği konusunda açık ve net olduk. Olayla ilgili ne olduğunu anlamak üzere İsrail ordusu ve diğer ortaklarla aktif şekilde görüşüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Yorumlar

Salih

Allah CC lanati terör devleti katıl ABD nin üzerine ölsün bu alçak soysuz irzduşmani ABD olmassa terörist İsrail hiçti bu alçak soysuz katıl ABD sayesinde dünyada insanlık ölüyor alçak soysuz irzduşmani mala çökme için çıkarları için insanlığa saldıran katıl ABD dir bu hrsahada böyle Allah CC lanati ABD İngiltere Fransa Almanya İtalya Kanada Çin terörist İsrail PKK PYD feto dhkp lgbt HDP ve sevenlerinin üzerine ölsün amin amin amin

Zekeriya gökçe

İşte abd israil ve onlara destek verenler, Şeref ve haysiyet yoksulu pislik insanlar...
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