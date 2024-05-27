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Gündem Refah'taki katliam saldırısı sonrası Hamas'tan son dakika açıklaması!
Gündem

Refah'taki katliam saldırısı sonrası Hamas'tan son dakika açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-05-27 00:34:00 -
Refah'taki katliam saldırısı sonrası Hamas'tan son dakika açıklaması!

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Hamas'tan saldırıya ilişkin açıklama geldi.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

Hamas'tan dünyaya çağrı

Katliam saldırısının ardından Hamas'tan son dakika çağrısı geldi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, ''Tüm taraflardan, özellikle Mısır'daki kardeşlerimizden, İsrail işgal güçlerini Refah sınır kapısından çekilmeye zorlamak için baskı yapmasını talep ediyoruz.'' ifadeleri kullandıldı.

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Yorumlar

Şeyh Şamil bu

Israil denen adı siyonist vampir kasap yapı içerden katletsin ama kaçan da olmadın diye mısır denen kripto hain kipti Islam düşmanı mısırı kurdurmuşlar. Hem içerden hem dışardan Müslüma mı bitirme operasyonu.
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