Refah'ta tüyleri diken diken eden görüntü!
Katil İsrail'in Refah'taki saldırısında şehit olan bir Gazzelinin üzerinden Bürûc Suresi'nin bulunduğu yüce Kur'an'ın nüshası çıktı.
İsrail Refah'taki katliamına acımasız şekilde devam ediyor.
Refah'taki çadıkent saldırısından gelen bir görüntü izleyenlerin tüylerini diken diken etti.
Saldırıda şehit olan Gazzelinin üzerinden, Bürûc Suresi'nin ayet-i kerimesinin yazılı olduğu nsüha çıktı:
“Andolsun ki mü'minleri yakmak için hendek kazıp içinde ateş yakanlar lânetlenmiştir”