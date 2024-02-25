Refah'ta korku hakim!

7 Ekim'den beri bombardımana aralıksız olarak devam eden siyonistler, "güvenli alan" ilan ettiği Refah kentine sığınan sivilleri de hedef alıyor.

1.5 milyon sivil var!

Refah’ta 1.5 milyon sivil zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’ne giremeyen insani yardımlar sivillere ulaşmıyor. Refah’ta hayata tutunmaya çalışan siviller temiz su, gıda ve battaniye sıkıntısı çekiyor.

Han Yunus’tan Refah’a göç etmek zorunda kalan Akram Hamdouna, bir çadırda kaldıklarını ifade ederek “Temiz su sıkıntısı yaşıyoruz ve battaniyeler yetmiyor. Çadırlar yağmur sularını damlattığı için yaşamaya uygun değil. Çok üşüyorum” dedi. Hamdouna, gıda ve ilacın da kendilerine ulaşamadığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF), Refah’taki kamplarda 600 bin çocuğun gıda ve ilaca ulaşamadan son derece tehlikeli şartlarda yaşadığını, İsrail ordusunun saldırılarına başladığı günden bu yana Gazze'de güvenli bir yer kalmadığını ve yardımların yeterince ulaşmadığını açıklamıştı.