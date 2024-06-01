Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, İsrail’in Gazze’deki katliamlarını ve dünya finans sistemiyle olan bağlarını eleştirdi. Gazze’nin, dünyanın cilasını söktüğünü ve insanların gerçekleri görmesi gerektiğini belirten Babaoğlu, sosyal medyanın duyarsızlığını da eleştirerek, insanların hayatlarını sorgulamalarını istedi​​. Babaoğlu, yazısında şunları kaydetti:

"Buraya kadar...

İsrail'in katliamlarını unutarak...

Dünya finans sistemi ile İsrail sömürgeciliği arasındaki bağları umursamayarak...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kendi küçük dünyalarımıza kapanarak geldik...

Ya bundan sonra?

Gazze'den sonra da...

Böyle gider mi?

***

Görmesini bilen gözler için Gazze, dünyanın bütün cilasını söküyor...

Biraz cesaret ve biraz ayıklık yeter!

Avuntular avutmuyor...

Rüyalar, kâbuslara dönüşecek pek yakında; anlayan anlıyor...

Uyduruktan "hak" ideolojileri artık kimseyi kandırmıyor; öyle ya, kavgasını verdiğiniz "haklar" hangi derin haksızlıkları örtmek için kullanılıyor?..

Mesela, beş para etmez bir hayat için orta sınıflara kadar yayılan "sağlıklı yaşam" hırsının gülünçlüğü nasıl da göze batıyor, değil mi?

Dünyanın hegemonik düzenine kör kalmak sersemler için bile zor şimdi...

Gelişmiş demokrasilerin "liberal eğlence"den ibaret olduğunu hâlâ anlamak istemeyenlerin zavallı hâllerini de görüyoruz işte!

***

Sosyal medyanın lay lay lom platformları da çok öğretici bugünlerde...

"Refah'ta katliam var" yazısı koy...

Görev tamam!

Sonra eskisi gibi devam edebilirsin!

Gelsin Paris gezileri; gelsin aksırıncaya tıksırıncaya kadar yemek yeme öyküleri...

Şizofrenik gelmiyor mu, itiraf edin!

Biliyorum, hayat devam ediyor, diyeceksiniz.

Peki içimizdeki ses niye "Artık böyle devam edemeyiz" diye fısıldayıp duruyor?

Gazze'ye bakıp içimiz yanıyorsa, bir yandan da dünyanın cilasına kanmak için daha nereye kadar çırpınabiliriz?

***

Şunları da not edeyim...

Bir...

Netanyahu bir ruh hastası katil olarak eninde sonunda günah keçisi ilan edilip dünya kamuoyunun önüne atılırsa, buna kanacak mıyız?

Devletler kendilerini aldatabilir; "uyanmış" kitleler buna kanmayacaktır.

İki...

İsrail, yavaş yavaş bu vahşeti kanıksamamızı; yaptığı soykırımı sindirmemizi istiyor...

Ağır bir soru geliyor şimdi: Böyle bir şey mümkün mü? Nasıl mümkün olabilir?

Eskiden olduğu gibi, bu da gelir geçer mi?

Neden?"