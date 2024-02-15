Refah’ta adım adım katliam korkusu!

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, “Gazze nüfusunun yarısından fazlası 1 milyondan fazla insan, Refah’ta sıkışmış durumda ve ölümle burun buruna” ifadelerini kullanarak, “Refah’taki askeri operasyonlar Gazze’de bir katliama yol açabilir. Ayrıca zaten kırılgan olan insani yardım operasyonunun da sonunu getirebilir” uyarısında bulundu.

İslâm ülkeleri artık İsrail'e anladığı dilden karşılık vermeli

Konuya ilişkin akit’e değerlendirmede bulunan Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Siyonist rejim başta ABD olmak üzere batılı liderlerin desteği ile katliamlarına her gün bir yenisini ekliyor. Ne yazık ki günümüzün Hitler’i Netanyahu BM ve uluslararası toplumun uyarılarını dikkate almıyor. Refah’a sığınan milyonlarca insanın işgalci rejimin inisiyatifine terk edilmesi kabul edilemez. BM acilen orada Siyonist saldırıları önleyecek bir adım atmalıdır. Gazze’de yıllardır ağır ambargo şartları altında yaşayan Filistinlilerin şimdi Refah’ta verdiği hayatta kalma mücadelesine uluslararası toplum kayıtsız kalmamalıdır. Artık İslam ülkeleri olarak yerimizden kalkmalı, işgalci rejime anladığı dilden karşılık vermeliyiz. İsrail’e kim destek veriyorsa onları dünyaya katil olarak anlatmalıyız. ABD de yaşanan ‘soykırımın’ en büyük müsebbibidir. BM yetkilileri durum raporu vermek yerine artık katil Netanyahu ve işgal güçlerini durduracak adımları atmalıdır” dedi.

Katliam adım adım yaklaşıyor

akit’e konuşan Al Manar Televizyonu Ankara Temsilcisi Filistinli gazeteci Hasan Tahravi ise dünyanın gözleri önünde, tarihte görülmemiş bir katliamın adım adım yaklaştığını belirterek, “Refah’ta yaklaşık 1 buçuk milyon Filistinli sıkışmış durumda. Evlerini bombardımanlarda kaybetmiş, işlerini, aile fertlerini kaybetmiş, yiyeceği, suyu, ilacı, doktoru kalmamış insanlar bunlar. İsrail orayı da bombalamaya başladı. Eğer burayı diğer yerler gibi ağır bombardıman altına alırlarsa, tarihte görülmemiş büyük bir soykırım yaşanır” ifadelerini kullandı.

Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır ise şunları söyledi: “Bir buçuk milyon civarında Filistinliyi Refah’a topladılar. Bu şekliyle, ‘biz hepsini topladık gelin bombalayın’ anlamını taşıyor. Ne BM, ne İslam İşbirliği Teşkilatı ne Müslüman ülkeler sahip çıkıyor bu insanlara. Tam bir firavun mantığı. Dünya da bunu seyrediyor. Bizse gücümüz başka şeye yetmediği için İsrail’e lanet okuyoruz, Filistin için yardım topluyoruz. Onu da ulaştıramıyoruz. Bundan beteri ne olabilir?”

Ankara Sivil Toplum Platformu üyesi Ankara Şehir ve Medeniyet Derneği Başkanı Aziz Oğuzhan Karaman da, “İsrail, Refah’ta vahşi bir katliama hazırlanıyor. Burada İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine tarihi bir yük biniyor. Bölge ülkeleri İsrail’i Türkiye öncülüğünde izole etmelidir. Tüm ilişkiler durmadan İsrail’in saldırganlığının durdurulması mümkün görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

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