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Dünya Refah'ı vuran bombanın hangi ülkeye ait olduğu ortaya çıktı
Dünya

Refah'ı vuran bombanın hangi ülkeye ait olduğu ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-05-29 09:21:00 - 2024-05-29 09:23:17
Refah'ı vuran bombanın hangi ülkeye ait olduğu ortaya çıktı

Cnn İnternational'a analiz yapan silah uzmanları, Terörist İsrail'in Refahı bombalamak için kullandığı bombanın ABD yapımı GBU-39 mühimmatı olduğunu ortaya çıkardı.

Terör devleti İsrail'in  Refah'taki çadırkente düzenlediği saldırıda çok sayıda sivil şehit edildi. Amerikalı televizyon CNN International, Refah'taki çadır kente düzenlenen ölümcül saldırının görüntülerini analiz etti.

Uzmanlara göre, onlarca sivilin ölmesine neden olan saldırıda ABD'de üretilen mühimmatlar kullanıldı.

Görüntüleri CNN için analiz eden 4 uzman, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, ABD yapımı "GBU-39" bombasının kuyruğunu tespit etti.

O uzmanlardan biri olan Chris Cobb-Smith, Boeing tarafından üretilen GBU-39'un stratejik açıdan önemli nokta hedeflere saldırmak için tasarlandığını söyledi. GBU-39'un hasar gücünün düşük, hassasiyetin yüksek olduğunu belirten Cobb-Smith, "Ancak böyle bir mühimmatı nüfusun yoğun olduğu bir bölgede kullanmak büyük risk." dedi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI), ABD'nin uzun süredir İsrail'in en büyük silah tedarikçisi konumunda olduğunu ve bu desteğin Gazze'deki katliamlar konusunda Biden yönetimi üzerinde artan siyasi baskıya rağmen devam ettiğini belirtti.
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Refah'ta kampa yapılan saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 45 kişinin öldüğünü 200'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

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