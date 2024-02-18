‘Refah’a girme’ dediği İsrail’e Refah’ı vurması için yeni bomba veriyor! Ey Amerika bu nasıl bir ahlaksızlık?

TAHSİN HAN

Gazze’deki siyonist soykırımının en büyük destekçisi Amerika, kamuoyu önünde Netanyahu yönetimini durdurmak için çalıştığını göstermeye çalışsa da hakikat çok daha farklı... Son olarak Netanyahu ile sözde 40 dakikalık bir görüşme yapıp onu Refah’a saldırı planından vazgeçirmeye çalışan ABD Başkanı Joe Biden, diğer yandan gizlice yeni silanlar vermeye devam ediyor. Amerikan basınında bile Amerikan silahlarının soykırımda kullanıldığına ilişkin haberler yapılmaya başlanırken bir yandan Gazze’de ateşkes için bastırdığı intibaı oluşturmaya çalışan bunak Biden yönetimi bir yandan da İsrail’in katliamlarda elini güçlendirecek yeni silahlar göndermenin hesaplarını yapıyor.

Amerikan gazetesi The Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre; ABD’li yetkililer Tel Aviv’e gönderilmesi için önerilen yeni silah teslimatının yaklaşık biner adet MK-82 bombası, bombalara hassas güdüm sağlayan KMU-572 Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı ve FMU-139 bomba fünyesi içerdiğini söyledi.

Refah'ta kullanılacak

Silahların on milyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. ABD’li bir yetkili, önerilen teslimatın hala yönetim tarafından gözden geçirildiğini ve Biden yönetiminin transferi onaylaması gereken kongre komitesi liderlerini bilgilendirmeden önce teklifin ayrıntılarının değişebileceğini söyledi.

Planlanan silah transferi, İsrail’in bir milyondan fazla Filistinlinin savaştan kaçarak sığındığı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine saldırı düzenlemeye hazırlandığı Gazze’deki savaşın en kritik anına denk geldi. Yeni verilecek bombaların Refah kentine yönelik saldırılarda kullanılmasının da güçlü olasılık olduğu belirtiliyor.

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ABD’ye göre İnsan hakları endişesi bulunmuyormuş!

ABD gazetesinin haberinin üzerine değerlendirme yapan Kudüs’teki ABD Büyükelçiliği, silah transferine ilişkin, İsrail hükümetinin “İsrail’in devam eden ve ortaya çıkan bölgesel tehditlere karşı savunulması için bu kalemlerin hızlı bir şekilde edinilmesini” talep ettiği belirtildi. Değerlendirmede, satışla ilgili herhangi bir potansiyel insan hakları endişesi bulunmadığı da ileri sürülerek adeta Tel Aviv’e “Filistinlileri istediğiniz gibi bombalayabilir, öldürebilirsiniz” yönünde yeşil ışık yakıldı.

ABD savaşın başlangıcından bu yana İsrail’e yaklaşık 21 bin hassas güdümlü mühimmat sağladı ve İsrail bunların yarısını kullandı. Biden yönetimi İsrail’in hiçbir silah talebini geri çevirmeyip yeni silahları gönderiyor.